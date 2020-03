Hoe dodelijk Covid-19 is? Daarover valt nog geen verstandig woord te zeggen

Dat er veel mensen dood gaan die besmet zijn geraakt met het coronavirus is wel duidelijk. Het is niet ‘een griepje’ zoals sommigen eerst volhielden. Maar hoe groot is het risico dat je sterft als je de ziekte krijgt?

Naarmate de pandemie verder om zich heen grijpt wordt dat steeds onduidelijker. De Chinezen uit Wuhan dachten dat het sterftepercentage boven de drie procent ligt. Misschien is dat ook zo: er is daar veel getest en van de besmette mensen overleefden ruim 3 procent het niet.

Maar wat we ook weten is dat er mensen zijn die wel besmet raken, maar niet ziek. Ze merken het niet dat ze besmet zijn.

Hieronder staat een lijst van de fatality rate van verschillende landen. Die loopt zeer uiteen. Vermoedelijk voornamelijk veroorzaakt door de mate waarin is getest, maar ook door de leeftijdsopbouw van de bevolking, de leeftijdsgroep die het eerste ziek werd, of er in een land veel wordt gerookt en mogelijk nog andere oorzaken.

Wat duidelijk is, is dat Covid19 levensgevaarlijk is voor hoogbejaarden en mensen met slechte longen of hartproblemen. Maar de hoe gevaarlijk precies dat weten we voorlopig niet