Waarom je in coronatijd moet oppassen met alcohol

Het lijkt erop dat de slijterijen goede zaken doen deze dagen. Je hoeft niet op je paasbest op kantoor te verschijnen dus is de verleiding groot om ‘s avonds een extra wijntje te drinken. Bovendien voel je spanning en stress over de huidige crisis: nog een reden om een glaasje te drinken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt nu dat dit niet de weg is die je moet gaan.

“Alcohol is geen behulpzaam middel om met een crisis om te gaan,” aldus gezondheidsexpert Aiysha Malik van de WHO in The Independent. De deskundige erkent dat veel mensen in tijden van crisis meer gaan drinken. Een andere expert, Richard Piper, waarschuwt eveneens voor alcoholmisbruik. “Doordat we uit onze dagelijkse routine zijn, is er een behoorlijke kans dat we vaker naar de fles grijpen.”

Malik legt uit: “Drank kan dingen juist erger maken.” Als je geïsoleerd thuis zit en gestrest bent, word je nog ongelukkiger als je veel drinkt. Het geeft misschien kort verlichting, maar de stress komt daarna extra hard terug.

Bovendien is alcohol vanzelfsprekend ook slecht voor je fysieke gezondheid. Juist in een tijd waarin het belangrijk is om fit te blijven, is overmatig alcoholgebruik een heel slecht idee.

Mocht je nog niet overtuigd zijn: hieronder zie je wat de coronacrisis in combinatie met te veel drank heeft gedaan met zangeres Pink.