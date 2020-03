Meeste corona-patiënten op intensive care hebben overgewicht

ATwee derde tot 80 procent van de corona-patiënten die op de intensive care liggen, hebben overgewicht. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), vrijdag in het tv-programma Jinek. In dezelfde uitzending schetste zijn collega, hoofd intensive care van het UMCG in Groningen Peter van der Voort, de situatie rondom achttien ic-patiënten die daar worden behandeld. Hem was opgevallen dat de patiënten vrijwel allemaal hetzelfde postuur hadden en lijden aan adipositas, ofwel zwaarlijvigheid. Volgens Gommers is dat dus een vrij algemeen beeld in Nederland. Wat de reden precies is, is niet onderzocht. Maar volgens Gommers kan het ermee te maken hebben dat mensen met overgewicht ook vaker dan gemiddeld suikerziekte hebben en daarmee kwetsbaar zijn voor het virus. Ook zou een zware borstkas het ademen kunnen bemoeilijken.