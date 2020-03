Koning Willem-Alexander lobbyde zelf bij fabrikant van beademinsapparatuur

“Afgelopen weekend belde de koning van Nederland me,” zegt Stefan Dräger, directeur van Drägerwerk, wereldleider in de productie van beademingsapparatuur voor in IC’s.

Daaraan is een groot tekort, nu wereldwijd coronapatiënten hun laatste kans hebben aan de beademing. En nu patiënten weken aan de beademing blijven.

De hele wereld probeert apparaten van Dräger los te krijgen. Waaronder volgens hem de Nederlandse koning, die de verzoeken van de regering kracht bijzette.

Hij was niet de enige. “De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz was eerder aan de telefoon. Hij heeft 1.000 ventilatoren nodig, maar we kunnen hem er op dit moment slechts 50 ter beschikking stellen. Talloze ministers uit allerlei landen hebben gebeld.”

Duitsland heeft voorrang: dat land bestelde al 10.000 apparaten voor de crisis begon. En overigens helpen de Duitsers waar mogelijk andere landen uit de brand.

Dräger denkt dat er nog een ongebruikte reserve is in Duitsland en andere landen. “Ik denk dat het mogelijk is om apparaten van ambulancediensten of anesthesiologieafdelingen te gebruiken. Dergelijke apparaten zijn niet bedoeld voor langdurige ademhaling, maar ze kunnen daarvoor dienen. We schatten dat alleen al in Duitsland 5.000 apparaten uit deze reserve kunnen worden gemobiliseerd.”