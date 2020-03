Er liggen zaterdagavond ruim 900 coronapatiënten op ic-afdelingen van ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) publiceert deze cijfers niet langer maar verwijst vanaf zaterdag naar de gegevens van NICE. Die gaf zaterdagavond rond 21.00 uur aan dat er 913 patiënten met Covid-19 op de ic's lagen.

Bijhouden van de cijfers is heel veel werk voor de intensivisten die de focus op andere dingen richten, aldus NVIC-voorzitter Diederik Gommers. Volgens hem is nog steeds te volgen of er voldoende ic-bedden beschikbaar zijn. Gegevens bij NICE kunnen achterlopen op de werkelijkheid, bijvoorbeeld door drukte in de ziekenhuizen, meldt de organisatie op haar site "Maar NICE gaat steeds beter lopen. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn goed te zien", vindt Gommers. De NVIC meldde al enkele dagen dat het aantal beschikbare bedden op de ic-afdelingen "gering" is. De ziekenhuizen zijn bezig het aantal ic-bedden uit te breiden en kunnen de aanwas van ernstige corona-zieken nu nog aan. Iwan van der Horst, hoofd ic-afdeling in Maastricht en NVIC-bestuurslid, zei vrijdag dat het er volgende week om kan gaan spannen of er voldoende personeel, bedden en apparatuur beschikbaar zijn. "De afdelingen raken vol! Dat zien en voelen we allemaal. Zorg alsjeblieft dat je maximaal bent opgeschaald. En help elkaar. Als het mogelijk is, neem patiënten over", houdt Gommers zijn achterban voor. Spannend Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelde donderdag in de Tweede Kamer dat het aantal ic-bedden komende week wordt verhoogd tot ongeveer 1600. Dat zou genoeg moeten zijn om de door het RIVM verwachte toestroom van nieuwe coronapatiënten op te kunnen vangen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt er rekening mee dat rond 1 april meer dan duizend coronapatiënten er zo slecht aan toe zijn dat ze ic-zorg nodig hebben. Het is van belang dat er voldoende ic-bedden en beademingsapparatuur zijn. Mensen met Covid-19 die er slecht aan toe zijn, worden vaak twee tot drie weken aan de beademing gelegd. In het AD zegt Gommers: "Die 1600 hebben we wel voor elkaar. Spannend wordt het of we komende week kunnen opschalen naar 2000 plekken, de week erna naar 2500. Ergens zal het gaan kraken." Zaterdag meldde het RIVM dat het nieuwe coronavirus inmiddels 639 levens heeft geëist. Sinds vrijdag kwamen er 93 meldingen bij over mensen die zijn overleden. Het virus is inmiddels bij 9762 mensen in Nederland vastgesteld. De afgelopen 24 uur kwamen er 1159 meldingen van positieve tests bij.