Er is een serieuze kans dat je allang besmet bent

Omdat bij veel mensen corona geen of amper klachten veroorzaakt is de veronderstelling van virologen dat menigeen al besmet is. En weer ‘genezen’ en dus voorlopig immuun. Dat vermoeden werd bevestigd door een experiment in het Brusselse Academisch Ziekenhuis. Het ziekenhuis test sinds maandag alle patiënten, ook patiënten zonder coronaklachten. Na een week bleek 8 procent van de patiënten besmet te zijn met het coronavirus, zonder het zelf te weten.

“De groep die we nu hebben afgelijnd, heeft totaal geen longklachten”, aldus professor Johan De Mey in HLN. “Dat zijn mensen met appendicitis, beenbreuken en andere aandoeningen. Ons vermoeden blijft, zoals we al eerder dachten, dat onder onze bevolking een aantal mensen rondlopen zonder klachten maar met het virus in zich.”

Het bevestigt een eerder onderzoek onder personeel van twee Brabantse ziekenhuizen.

Hoe meer mensen het virus al hebben gehad, hoe trager de epidemie zal verlopen. En als het percentage hoog genoeg oploopt ontstaat ‘groepsimmuniteit’