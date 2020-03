“De rampscenario’s zijn tot nu toe niet uitgekomen”

“Andere mensen vinden ons eng. Vooral toen het net begon zag je mensen denken: ‘oh jullie werken daar’ en dan een stap achteruit doen,” vertelt Marion Schaap, SEH-arts in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Ze deelt haar ervaringen in een dagelijkse serie over zorgmedewerkers van de NOS.

“Deze week gaat het beter dan vorige week,” merkt de arts. “De rest van Nederland heeft Noord-Brabant heel hard geholpen, daardoor werd het geen paniekvoetbal maar ontstond er juist enige ruimte. Ik maakte me echt zorgen, maar ben blij dat de rampscenario’s tot nu toe niet zijn uitgekomen. We waren op alles voorbereid: wat als er zoveel mensen komen dat we ze niet meer kwijt kunnen? Op welke gang gaan we ze dan leggen, hoeveel zuurstof heb je daar dan nodig?”

Toch blijft het spannend. “De onzekerheid over de toekomst maakt nog wel dat je een urgentiegevoel blijft hebben. Maar je doet dit werk omdat je van de adrenaline houdt, dat maakt werken op de Spoedeisende Eerste Hulp juist leuk. We hebben nu zeven covid-afdelingen en de aantallen stijgen gelukkig niet exponentieel. Er zijn nog steeds veel patiënten, maar de piek omhoog zet niet keihard door. Dat geeft lucht. En daardoor wordt de knoop in je maag een beetje losser. Elke dag die we tot nu hebben gehad, gaat eigenlijk wel.”