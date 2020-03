WHO: je loopt vooral risico door je familie te worden besmet

Het gevaar op een coronabesmetting is nu groter binnen de familie dan op straat, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In veel landen, waaronder Nederland, zijn maatregelen die de kans op besmetting buiten klein maken. Je komt niet of nauwelijks buiten en houdt dan afstand tot vreemden.

In zekere zin is de overbrenging van de straat verplaatst naar het gezin, aldus de noodhulpcoördinator van de WHO in Genève. Het risico van een besmetting loert in je eigen woning. In de meeste delen van de wereld vinden daar nu de meeste infecties plaats, stelt hij.

Zodra iemand een beetje ziek is moet hij thuis blijven en zijn gezinsleden ook. Als de zieke besmet is met het virus is de kans heel groot dat zijn/haar hele gezin besmet raakt.

Beter zou zijn om mensen die besmet zijn in afzonderlijke quarantaine te plaatsen, zegt de WHO