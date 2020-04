India bouwt treinen om tot ziekenhuis

De Indiase spoorwegen deden iets wat nog nooit eerder is gebeurd: na de afgekondigde lockdown is alle treinverkeer gestopt. Een aantal ongebruikte wagons wordt omgebouwd tot ziekenhuis, schrijft CNN.

Geen treinverkeer

Op 25 maart kondigde premier Narendra Modi een algehele lockdown aan voor India. De Indiase spoorwegen besloten daarop ook alle treinverkeer tot 14 april op te schorten. Het is voor het eerst in 167 jaar dat het oudste spoornetwerk van Azië en het vierde grootste ter wereld stil komt te liggen. Normaal gesproken rijden er meer dan 20.000 passagierstreinen per dag door India. Door de lockdown is ruim 67.000 kilometer spoor buiten gebruik. Goederentreinen blijven wel rijden.

Ziekenhuiswagons

Het spoorbedrijf heeft besloten om 20.000 oude treinwagons om te bouwen tot opvang voor coronapatiënten. “De spoorwegen bieden schone, hygiënische ruimtes waar patiënten comfortabel kunnen herstellen,” aldus spoorwegminister Piyush Goyal in een tweet.

Binnen een paar dagen moeten de eerste 5.000 ziekenhuiswagons klaar zijn en indien nodig kunnen er binnen 48 uur nog meer treinen worden omgebouwd. Iedere gedesinfecteerde wagon biedt plaats voor 16 patiënten. De treinen kunnen naar alle uithoeken van het land worden gestuurd waar er een corona-uitbraak is.

Groot tekort

Dat is ook wel nodig, want al voor de pandemie kampte India met een tekort aan ziekenhuisbedden. Volgens cijfers van de OESO is er in het land maar 0,5 bed per duizend inwoners beschikbaar. De meeste bedden staan bovendien in stedelijke gebieden en er zijn grote verschillen per staat. Ter vergelijking: China heeft gemiddeld vier ziekenhuisbedden per duizend inwoners, Duitsland zes en Nederland twee.