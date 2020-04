Kunstmatige intelligentie bekijkt schade in longen coronapatiënt

Een slim computersysteem dat volautomatisch kijkt hoe erg de longen van coronapatiënten beschadigd zijn geraakt. Daar gaat het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gebruik van maken.

Het programma heet PulmoFast-CTSS. Het kijkt met kunstmatige intelligentie (AI) naar CT-scans van de longen en geeft dan aan hoeveel longweefsel aangetast is. Het kan artsen helpen bij de behandeling van coronapatiënten, zegt het Maasstad Ziekenhuis. Dat wil nu uitzoeken hoe goed het systeem werkt, en of andere ziekenhuizen er gebruik van kunnen maken. PulmoFast-CTSS is ontwikkeld door het bedrijf Holland AI van Ayoub Charehbili, die bij het Rotterdamse ziekenhuis wordt opgeleid tot medisch specialist.

Het nieuwe coronavirus kan de luchtwegen aantasten. In ernstige gevallen loopt iemand een zware longontsteking op. Hoe meer schade het virus aanricht, hoe moeilijker het voor de longen wordt om zuurstof over te brengen naar het bloed. Daar kunnen mensen aan overlijden. En wie het wel overleeft, kan daar door longschade altijd last van blijven houden.