Het RIVM meldt dat er in de afgelopen 24 uur 148 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn 237 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is het laagste aantal sinds 22 maart.

Het totaal aantal doden staat nu op 2396. In totaal zijn 7972 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.