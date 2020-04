Huisartsen stellen tienduizenden coronadiagnoses. Per week

Dat er veel meer mensen besmet zijn met het coronavirus dan tot nu toe officieel is vastgesteld, dat is duidelijk. Kennisinstituut Nivel komt nu voor het eerst met een raming: er zouden wekelijks 25.000 Nederlanders besmet zijn geraakt.

De cijfers zijn gebaseerd op het aantal coronapatiënten dat huisartsen in hun praktijk zien. Die worden niet getest, maar vertonen wel de symptomen. Ook deze groep vormt nog maar het topje van de ijsberg. “Het is een minderheid”, zegt huisarts en onderzoeker Henk Schers, verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen tegen RTL.

“Wij verwachten dat er buiten de mensen die we registreren heel veel mensen zijn met coronaklachten die géén beroep op ons doen. We horen van mensen dat de hele familie ziek was, maar dat er dan voor eentje een hulpvraag is geweest. Dus dat betekent dat buiten de mensen die bekend zijn, heel veel meer mensen corona hebben of hebben gehad.”

Schers vermoedt dat het aantal mensen dat al corona heeft gehad nog vijf keer hoger ligt. Verreweg de meesten, zo’n 95 procent schat de arts, heeft milde klachten en kan thuis uitzieken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei eerder dat 20 procent ernstige klachten ontwikkelt. “Maar ik denk dat dat percentage veel te hoog is”, zegt Schers.