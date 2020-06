In Zweden stijgt het aantal besmettingen plots snel: “Onrustwekkende ontwikkeling”

Zweden heeft gegokt met mensenlevens en verloren. Het gebrek aan coronamaatregelen wreekte zich in de regio Stockholm en nu opnieuw in Göteborg en omgeving. Staatsepidemioloog Anders Tegnell sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van een ‘onrustwekkende evolutie’.

Eergisteren waren er duizend nieuwe besmettingen, de dag ervoor 900. Het brengt het totaal op bijna 42.000. “Jammer genoeg zien we in Zweden de curve stijgen”, aldus staatsepidemioloog Anders Tegnell. De stijging is groter dan je op grond van het toegenomen aantal testen zou verwachten. “Dit is zeer onrustwekkend”, zei de epidemioloog, “Zeker wanneer het gebeurt in een grote stadsregio met veel mensen dicht bij elkaar. Dit zijn omstandigheden waarvan we al langer weten dat ze een grote verspreiding kunnen veroorzaken.”

Het gaat vooral om de provincie Västra Götaland waarin Göteborg, de tweede stad van Zweden, ligt. Met name onder de jongere bevolking neemt het aantal besmettingen toe. Zij worden weliswaar minder ziek dan ouderen, maar door hun actieve levensstijl verspreiden ze het virus ook sneller.