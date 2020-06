WHO: “Wie geen symptomen heeft, verspreidt coronavirus nauwelijks”

Tot nu toe werd gedacht dat mensen die nog geen symptomen hadden het coronavirus wel konden verspreiden. Dat lijkt nu toch niet zo te zijn, concludeert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In april was er een onderzoek uit Hongkong waarin werd geconcludeerd dat mensen al twee tot drie dagen voor ze symptomen kregen anderen konden besmetten. Het leidde tot grote angst bij de bevolking en zorg bij wetenschappers, want het virus zou dan een stuk minder gemakkelijk kunnen worden ingedamd.

“Hoewel asymptomatische verspreiding kan voorkomen”, zegt de WHO nu, “is dit niet de belangrijkste manier waarop het virus wordt overgedragen.” Er zijn nu veel meer data beschikbaar uit landen die gedetailleerd contactonderzoek doen zoals Singapore.

“Het is zeldzaam dat een persoon die geen symptomen heeft het virus daadwerkelijk doorgeeft aan een andere persoon”, zei Maria Van Kerkhove, hoofd van de afdeling voor opkomende ziekten en zoönose, tijdens een persconferentie in Genève.

“Waar we ons echt op willen focussen, is het volgen van de symptomatische gevallen”, zei Van Kerkhove. “Als we daadwerkelijk alle symptomatische gevallen zouden volgen, die zouden isoleren, hun contacten zouden volgen en die in quarantaine plaatsen, kunnen we de uitbraak drastisch verminderen.”