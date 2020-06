Britse studie: “Mondkapjes moeten onmiddellijk door iedereen worden gedragen”

Het begint erop te lijken dat mondkapjes wél belangrijk zijn bij de indamming van Covid-19. Een nieuwe Britse studie van de gerenommeerde universiteit van Cambridge stelt zelfs dat ze noodzakelijk zijn om een tweede golf te voorkomen.

“Ons onderzoek toont aan dat mondkapjes onmiddellijk en door iedereen zouden moeten worden gedragen”, zegt hoofdonderzoeker dr. Richard Stutt van Cambridge University. Volgens de onderzoekers kunnen enkel coronamaatregelen een tweede golf niet voorkomen. Dat lukt alleen als iedereen in het openbaar een mondkapje draagt en anderhalve meter afstand houdt.

De wetenschappers berekenden met behulp van modellen dat minstens 50 procent van de populatie een mondkapje moet dragen om het reproductiegetal onder de 1 te houden. Als iedereen een mondkapje draagt, zou dat de verspreiding nog sterker verminderen.

Lange tijd werd, vooral in Nederland, volgehouden dat mondkapjes slechts schijnzekerheid bieden. Daar komt de wetenschap en ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu op terug. Vorige week zei directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus al tijdens een persconferentie: “De WHO adviseert regeringen om de bevolking aan te moedigen om mondkapjes te dragen waar er een wijdverspreide overdracht is en fysiek afstand houden moeilijk is, zoals in het openbaar vervoer, in winkels of in andere drukke omgevingen.”