Nog tachtig coronapatiënten op de intensive care

Intensive cares behandelen nog tachtig mensen met het coronavirus. Dat zijn er elf minder dan op dinsdag. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt dat een gunstige ontwikkeling. "Daarbij blijft de instroom van nieuwe patiënten landelijk laag." Op de ic's liggen 535 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus. Dat zijn er 57 meer dan op maandag. Het betekent dat de ic's in totaal 615 mensen behandelen. Dat is wel minder dan gebruikelijk. Onder normale omstandigheden liggen 800 tot 900 mensen op een intensive care, voor wie de ziekenhuizen 1150 bedden beschikbaar hebben. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is ook gedaald. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen daar nu 333 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 32 minder dan op maandag.