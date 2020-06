Je kunt maanden lang ziek blijven als je Covid-19 hebt gehad. Gemiddelde hersteltijd twee tot zes weken, schreef de Wereldgezondheidsorganisatie eind februari, maar inmiddels is duidelijk dat het virus patiënten maanden na de infectie nog in zijn greep kan houden, met restverschijnselen die het hele lichaam kunnen treffen, schrijft De Volkskrant.

Ex-coronapatient Marcel (43) vertelt in het AD hoe hij van een sportieve man in een wrak veranderde. En nu, maanden later, heeft hij nog goede en slechte dagen.

Extreme vermoeidheid, hoofdpijn, ademnood, maagklachten, pijn op de borst, geheugenverlies, concentratieproblemen: de eerste medische analyses uit China en de rapportages van patiënten zelf duiden op een scala aan klachten nadat het virus is uitgewoed. Niet verwonderlijk, zeggen artsen, gezien de slooptocht door het lichaam, langs longen, bloedvaten en het immuunsysteem, schrijft De Volkskrant.

‘Covid-19 is de polio van deze generatie’, twitterde de Britse arts en hoogleraar Nicholas Hart onlangs, verwijzend naar de ernstige infectieziekte die tot verlammingen kan leiden: ook heel veel coronapatiënten zullen langdurige fysieke, cognitieve en psychologische gevolgen van het virus ondervinden, aldus Hart, een van de artsen die Boris Johnson op de ic behandelden.