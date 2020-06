Het strand van Barcelona: topfotograaf maakt zich boos

Ongelooflijk”, tweette Emilio Morenatti, een van de bekendste fotografen van Spanje. Hij was vrijdag aan het eind van de middag bij het Mar Bella strand in Barcelona en wat hij zag vond hij vreselijk. Hutje bij mutje in het land waar zoveel doden vielen dat er tekort aan kisten ontstond.

Toen mensen boos op het werden omdat zijn foto een vertekend beeld zouden geven ging hij zaterdag terug en plaatste hij er nog meer. En hij heeft gelijk: het strand is vol en van enige afstand tussen mensen is geen sprake.

Dus weet wat je doet als je naar Spanje gaat…

Parece increible, pero asi estaba la playa de la Marbella en Barcelona hoy 12 de junio de 2020 a las 18:00 horas. pic.twitter.com/okg7k3i0Wo — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) June 12, 2020

Para todos esos incredul@s, juzguen ustedes mismos, la imagen es de ahora mismo tomada con mi Iphone. La policia acaba de precintar la playa impidiendo el acceso debido al execeso de aforo. pic.twitter.com/9biycs4SWa — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) June 13, 2020