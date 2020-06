Wat er nog meer ongezond is aan vliegen

Misschien is het waar dat je overal besmet kunt raken met Het Virus, behalve in volle vliegtuigen. Maar er gebeuren in de lucht nog meer merkwaardige dingen met je lichaam.

HLN ging met een in luchtvaart gespecialiseerde arts de lichamelijke gevolgen van vliegen langs.

De luchtdruk een vliegtuig is de vergelijkbaar met die op de top van een berg van zo’n 2.400 meter. Het zuurstofgehalte van die lucht ligt zo’n 2% lager dan die op zeeniveau. En de vochtigheid in de cabine is bijna de helft lager dan die van thuis (15 tot 20% t.o.v. minstens 30% in huis, volgens de World Health Organization). Vooral op het zuurstofgehalte in je bloed hebben die omstandigheden een effect, wat dan andere lichaamsfuncties aantast. Daarnaast kunnen onder andere je zintuigen en je huid gevolgen ondervinden.

Je zicht is slechter

Dat is omdat het lagere zuurstofgehalte en de drogere lucht je ogen aantasten.

Je proeft minder

Je smaakzintuig presteert minder goed in de lucht. De combinatie van lagere luchtdruk met lagere vochtigheid in een cabine kan de gevoeligheid van je smaakpapillen tot zo’n dertig procent verminderen.

Je hebt meer winden

Een ander effect van vliegen? Dat is winderigheid. In je maag en darmen zit lucht en in een vliegtuig zet die lucht uit, wanneer de luchtdruk daalt.

Je huid droogt uit

Door de drogere lucht wordt je huid droog. Dat merk je zeker op langere vluchten.

Je krijgt droge lippen

Dat komt ook van de drogere lucht

Minder zuurstof in je bloed

Het belangrijkste effect van vliegen is de lagere hoeveelheid zuurstof in je bloed. Door de lagere luchtdruk in een vliegtuigcabine, kan de hoeveelheid zuurstof in je bloed met zo’n zes tot vijfentwintig procent dalen. Voor patiënten met hart- of longproblemen kan die daling een risico vormen.