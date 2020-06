Gaat het wel goed in Duitsland? R-waarde schiet in één dag omhoog van 1,79 naar 2,88

De R-waarde van de verspreiding van het coronavirus is opnieuw sterk gestegen in Duitsland en gaat van 1,79 naar 2,88. Dat tonen de officiële cijfers die het Robert Koch Instituut dagelijks meedeelt in Duitsland. Het cijfer is gebaseerd op een gemiddelde van vier dagen, en toont dat het virus er nog niet is ingeperkt.

Er zijn bij de buren een paar grote uitbraken geweest die zorgen baren. Zo bleken 1.331 werknemers van het slacht- en vleesverwerkingsbedrijf bedrijf Tönnies in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen besmet te zijn.

Een voortplantingssnelheid, of R-waarde, van 2,88 betekent dat wanneer 100 mensen hebben opgelopen, zij nog eens 288 andere mensen zullen besmetten. Wanneer we het virus willen indammen, moet die waarde onder 1 zakken. In Nederland ligt R (volgens het RIVM) op 0,56.