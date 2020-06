Alles over zonnebrandcrème: Is die van vorig jaar nog goed en hoe vaak moet je smeren?

De langste dagen, de scherpste zon, als er één tijd van het jaar is dat je de fles zonnebrandcrème er bij moet pakken, dan is het wel in deze periode. Zeker nu er een hittegolf aankomt, heb je vast plannen voor een dagje strand, park of ander leuks. Maar dan begint weer het dilemma: is dat flesje van vorig jaar nog goed of moet je echt een nieuwe kopen?

Hoe lang kun je zonnebrandcrème bewaren?

Op de fles zelf staat meestal dat je hem na een jaar moet weggooien. Toch is dat echt niet nodig. De meeste crèmes gaan zeker wel twee jaar mee. Klein nadeel: de beschermingsfactor wordt lager. Na een jaar kun je er het best van uitgaan dat een factor 30 is gehalveerd tot factor 15. In werkelijkheid is het verlies waarschijnlijk veel minder groot, maar voor de zekerheid is het goed om dit aan te houden. Je moet dan dus extra veel en vaak smeren voor dezelfde bescherming als een jaar eerder.

Hoe moet je zonnebrandcrème bewaren?

Zelfs zonnebrandcrème gedijt niet goed in de zon. Leg hem dus niet voor je autoruit. De zon zorgt ervoor dat de factor vermindert. Ook hitte in het algemeen is niet erg goed. Het beste leg je het flesje dus onder een handdoek of op een gekoelde plaats.

Wat betekent die factor eigenlijk?

De factor van een zonnebrandcrème verwijst naar het aantal minuten dat je beschermd bent tegen de zon. Als je jezelf niet insmeert, verbrand je binnen 10 minuten. Factor 15 beschermt dan 15 maal 10 minuten is 150 minuten. Factor 30 beschermt dus 300 minuten. Dat is in elk geval het idee. Maar de bescherming gaat rap omlaag door water, zand en zweet dus beter voorzie je jezelf regelmatig van een nieuw laagje crème.

Hoe vaak moet je smeren?

Ga je zwemmen, smeer je dan een half uur voor je het water ingaat in en doe het opnieuw als je het water uitkomt. Je wrijft de meeste crème eraf als je je afdroogt met een handdoek. Blijf je in de zon liggen, smeer je dan iedere 2 uur opnieuw in.

Houd als hoeveelheid zeven theelepels aan: een voor je gezicht en hals, twee voor je armen en schouders, twee voor je benen en twee voor je buik en rug. En onthoud: goedkope zonnebrandcrème werkt precies even goed als dure.