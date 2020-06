Hoe weet je of je kuchje door corona komt?

Je kucht een paar keer en denkt meteen: Oh nee, corona. Maar misschien valt het mee. Het ene kuchje is immers het andere niet.

De belangrijkste symptomen van Covid-19 zijn koorts en vermoeidheid. Je voelt je alsof je griep hebt of een stevige kou hebt gevat. Hoesten komt maar bij de helft van de patiënten voor, schrijven twee wetenschappers van Victoria University op Science Alert.

Aangezien het coronavirus het longweefsel irriteert, kun je last krijgen van een droge, aanhoudende hoest, die gepaard gaat met kortademigheid en spierpijn.

Naar mate de ziekte langer duurt, kan het zijn dat het longweefsel zich vult met vocht. Je wordt nog kortademiger en je lichaam heeft moeite om genoeg zuurstof binnen te krijgen.

Bij een droge hoest komt er geen slijm vrij. Hij dient niet om de luchtwegen vrij te maken, maar komt voort uit irritatie van de luchtwegen of het longweefsel.

Bij een griep of verkoudheid kun je ook last hebben van een droge hoest, maar dan gaat hij vaak gepaard met keelpijn of een loopneus. Bij een longontsteking gaat de droge hoest dan weer vaak over in een ‘natte’ hoest, waarbij slijm loskomt.

En dan is er natuurlijk nog het occasionele kuchje, vanwege hooikoorts, een droge mond of een naar binnen vliegend vliegje.