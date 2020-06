Wie af wil vallen moet de hypothalamus temmen

Twee Nederlandse artsen hebben een nieuwe dieetfilosofie gelanceerd: wie wil afvallen moet de hypothalamus – de veelvraat in het brein – temmen, schrijft Humo.

De hypothalamus is binnen de hersenen het orgaan dat zorgt dat we voldoende eten. Hij meet voedingsstoffen als vet en suiker in het bloed, en zet, als daar een tekort in lijkt te ontstaan, een hongergevoel aan. Jij denkt: eten! En als een ­ander hersengebied – de prefrontale cortex – je met ratio niet tegenhoudt (‘Wees verstandig eet een appel’), dan zit je in een mum van tijd op een stuk melkchocolade met ­hazelnoot te kauwen.

Kortom: als je wilt afvallen, moet die hypothalamus worden getemd. Dat is de filosofie van twee kinderartsen Felix Kreier en Maarten Biezeveld, die het boek De Hamster in je brein hebben geschreven. Het is eerder een zelfhulpboek dan een dieetboek, want in plaats van voedingsadviezen staan er wetenschappelijk getoetste tips in om je brein te misleiden: ‘gebruik een kleiner bord, want dan lijkt het optisch alsof je meer eet’.

Een van de voornaamste lessen: val niet te haastig af, want daar trapt de hypothalamus niet in. Die zal zorgen dat je de achterstand weer inloopt. Om de hamster niet van streek te maken, adviseren de kinderartsen om af te vallen in een heel rustig tempo. Stel dat de hamster op een grote wintervoorraad ligt, dan is het zaak om er steeds stiekem één zaadje tegelijk vanaf te halen.

De auteurs zeggen: “Hoe kinderachtig het voorbeeld van de hamster misschien overkomt, de boodschap erachter is bloedserieus. En misschien wel een van de belangrijkste boodschappen van het boek: val niet te snel af!” Zij adviseren een snelheid van 200 gram gewichtsverlies per week, oftewel 10 kilo per jaar.

De auteurs hebben ook een digitaal ondersteuningsprogramma ontwikkeld, waarbij je dagelijks oefeningen krijgt om de verschillende hersengebieden te stimuleren en je afvallen te ondersteunen (zie www.hausofhamster.com).

Nog een tip: kook bij voorkeur zelf. Want het kopen, snijden en bereiden van de ingrediënten zet al een proces in de hypothalamus in werking: ‘Er komt eten aan’. Dat helpt om een meer verzadigd gevoel te krijgen. Eet bewust, dus met aandacht en niet met het bord op schoot voor de tv.