Waarom je de ventilator beter uit kunt laten in de slaapkamer

Voor wie geen airco heeft, is een ventilator in de slaapkamer de beste oplossing, maar daar kleven wel enkele nadelen aan.

Zo kan een ventilator allergische reacties uitlokken doordat hij stof en pollen rond blaast. Mensen die allergieën, astma of hooikoorts hebben, zullen daar ‘s nachts dan meer last van hebben, legt slaapexpert Mark Reddick uit aan The Independent. “Kijk maar eens van dichtbij naar je ventilator. De draaiende bladen verzamelen stof, dat rondvliegt door de lucht op het moment dat je het apparaat aanzet.”

Tweede nadeel is de droge lucht die een ventilator produceert. Daardoor kun je last krijgen van een droge huid en keel. Ook kan het irritaties aan je ogen veroorzaken. “De continue luchtstroom droogt daarnaast je neusholtes uit en kan daardoor leiden tot de extra aanmaak van slijm en in extreme gevallen tot hoofdpijn,” aldus Reddick. Vanwege de koele, droge lucht kun je bovendien wakker worden met kramp en stijve spieren.

Dat gezegd hebbende: niet iedereen heeft er last van en de koele lucht zorgt er waarschijnlijk wel voor dat je beter slaapt. En dat is ook wat waard.