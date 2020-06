Europese studie bevestigt dat zeer weinig kinderen sterven aan coronavirus

Covid-19 is over het algemeen mild voor kinderen. Minder dan één procent van kinderen met Covid-19 sterven eraan, blijkt uit een Europese studie die gepubliceerd is in The Lancet Child & Adolescent Health.

Britse, Oostenrijkse en Spaanse wetenschappers bestudeerden 582 patiënten onder de 18 jaar. Maar vier kinderen, allen ouder dan tien jaar, zijn aan de ziekte overleden. Twee van hen hadden voor ze besmet waren al andere medische problemen. Vermoedelijk is het percentage kinderen waarbij de ziekte zich ernstig ontwikkeld nog lager: van veel kinderen die besmet raken is de ziekte zo mild dat ze buiten de statistieken blijven.