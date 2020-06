Studie: ’80 procent meer kans op kanker als je hele dag zit’

Veel mensen zitten de hele dag op een stoel achter een computerscherm. Dat dit ongezond is, weten we al langer. Een nieuwe studie legt zelfs de link met kanker. Wie echt de hele dag niet van zijn stoel komt, zou maar liefst 80 procent meer kans hebben op de ziekte.

Onderzoekers van het MD Anderson Cancer Center van de universiteit van Texas gebruikten data van ruim 8.000 mensen van minimaal 45 jaar oud, die voor een grote gezondheidsstudie uit 2002 trackers droegen die bijhielden hoeveel ze bewogen. Ze bekeken wie er sindsdien overleden waren aan kanker.

De groep die het meeste zat bleek 82 procent meer kans te hebben om te overlijden aan kanker dan de groep die het minste zat. Gecorrigeerd voor leeftijd, gewicht, geslacht, gezondheid, roken, opleiding en geografische locatie bleef dat verband overeind.

Maar er is ook goed nieuws: een klein beetje bewegen helpt enorm. Het risico om te overlijden aan de gevolgen van kanker daalde met 31 procent voor elk half uur dat iemand sportte in plaats van op een stoel zat. De kans daalde met 8 procent voor elke 10 minuten dat iemand in beweging kwam, al was het maar voor een wandeling of het huishouden.

Zorg dus dat je elke dag in ieder geval even een blokje om gaat.