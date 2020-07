Pas op: Misleidende en gevaarlijke gezondheidsclaims op etherische oliën

Online verkopers prijzen etherische oliën aan als geneesmiddel tegen allerlei kwalen, zoals kanker of lyme. Dat is misleidend en gevaarlijk, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Wondermiddel

Etherische oliën, er is weinig mis mee als je geniet van de geur, maar verwacht er geen wonderen van, zoals sommige online verkopers je proberen wijs te maken. NOS op 3 verzamelde meer dan honderd screenshots en documenten van claims dat etherische oliën helpen tegen allerlei ziektes. Zo zou mirre werken tegen aambeien en kanker. Soms wordt er zelfs geadviseerd om af te zien van een operatie.

Verboden

De NVWA noemt de beweringen misleidend en zelfs gevaarlijk. “Mensen die dit lezen denken misschien: ik ga niet naar een dokter, maar ik ga aan de citrusolie om mijn ziekte te genezen. Het is een overtreding van de wet en het mag gewoon niet.” Ook volgens de Keuringsraad, die toezicht houdt op reclame voor medicijnen deugt er niets van. “Mensen moeten geloven wat ze willen geloven, maar ze mogen niet voorgelogen worden.” Dat is tegen de regels.

Piramide

De onterechte gezondheidsclaims worden vooral gedaan door verkopers van oliemerk DoTerra. Op de website van het bedrijf zelf staan de claims niet. Het probleem zit hem in de doorverkopers van de oliën. Het bedrijf werkt volgens het schimmige principe van multilevelmarketing (MLM) wat aanschurkt tegen de vroegere piramidespellen. Particuliere verkopers kopen (vaak grote hoeveelheden) olie in, die ze in hun omgeving aan de man moeten zien te brengen. Nog belangrijker: ze moeten anderen ervan zien te overtuigen het goedje ook te gaan verkopen. Zo ontstaat een piramide, waarbij alleen de mensen aan de top echt geld verdienen.

Gezondheidsclaims

Aangezien je etherische oliën overal kunt kopen, moeten de verkopers andere, agressievere manieren vinden om hun waren te verkopen. Dat doen ze door allerlei gezondheidsclaims te bedenken, waar ze in een-op-een contact over vertellen, maar ook in de vele Facebookgroepen. “Mijn moeder had hier baat bij voor haar tumor,” staat er dan bijvoorbeeld. Maar ook dat mag niet altijd, zegt Janine Galjaard van de Keuringsraad. “Als de testimonials op de Facebookpagina van het bedrijf staan, dan kun je ze daarop aanspreken.”

Multilevel- of netwerkmarketing is nog steeds wettelijk toegestaan en het is ontzettend groot. Alleen DoTerra heeft al acht miljoen verkopers wereldwijd. Andere bekende bedrijven die volgens dit dubieuze principe te werk gaan zijn Herbalife (afslankproducten) en Forever Living (Aloë Vera). Over die laatste heeft Radar nog een sterke aflevering gemaakt.