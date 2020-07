20 seconden bewegen kan al een geweldig verschil maken

We zitten teveel. En de lockdown heeft het voor velen van ons niet beter gemaakt. Maar onze hersenen zijn niet geschikt voor lange termijn doelen: nu naar de sportschool en over 20 jaar de beloning van een langer en gezonder leven.

Maar de sportschool hoeft niet, want alle beetjes helpen echt.

Nieuw onderzoek biedt een hoopvol antwoord op deze vraag, of en hoe zeer korte oefeningen helpen om ons lichaam te beschermen tegen de ergste effecten van onze zittende levensstijl.

Kan 20 seconden bewegen per uur je leven verlengen?

De studie, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Texas in Austin en gepubliceerd in Medicine & Science in Sports & Exercise , werden acht jonge, gezonde vrijwilligers zeer nauwlettend in de gaten gehouden.

Op de eerste dag van het experiment luierden ze gewoon zes uur. Op de tweede dag onderbraken ze elk uur hun geluier en namen deel aan vijf ronden van vier seconden intensieve training op een hometrainer.

Twintig seconden training per uur klinkt als niets, maar uit de gegevens bleek dat het een groot verschil maakte voor het lichaam van de proefpersonen. Zo verbrandden ze meer vet en vertoonden lagere niveaus van triglyceriden in hun bloed. Kortom, ze vertoonden niet de gebruikelijke nadelige gevolgen van de hele dag zitten.

Het onderzoek is beperkt, maar het is toch zowel hoopvol als belangrijk. “De resultaten suggereren dat het onderbreken van zitten door frequente, intense en buitengewoon korte oefeningen een deel van de nadelige effecten van een zittend leven ongedaan kan maken,” legt Gretchen Reynolds in de New York Times uit.

Het valt te overwegen. Je bent hooguit ieder uur 20 seconden kwijt.