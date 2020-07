Viroloog: het is onverstandig voor vakantie naar het buitenland te gaan

Bijna iedere dag is er ergens in Europa wel een regio die weer op slot moet, omdat er een corona-uitbraak is. Dit weekeind gingen twee regio’s in Spanje dicht, een in Catalonië, een in Galicië. Vrijdag was er Portugal, donderdag Leicester in Engeland. Wie daar vast komt te zitten moet zichzelf redden, de regering gaat het niet doen, heeft Rutte aangekondigd.

Marc van Ranst, hoofd-viroloog van België raadt aan thuis te blijven, of althans in eigen land. Hij reageert op de afsluiting van twee Spaanse regio’s. “En zo zal het de hele zomer zijn”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Reis liever niet. Je zal niet makkelijk wegraken.”

“Hier had ik voor gewaarschuwd”, zegt hij tegen HLN. “Je hoeft geen geweldige kristallen bol te hebben om dit te voorspellen. Het is een voorteken voor de zomer waarin we zo’n nieuws wel vaker zullen lezen. Waarschijnlijk niet alle dagen, maar het zal niet veel schelen. Vandaag hebben we het geluk dat het om niet zo toeristische streken gaat, maar dat kan snel anders zijn. En dan moeten we nog beslissen wat we met reizen buiten Europa gaan doen.”

“Ik besef dat het voor de overheid heel moeilijk is om reizen te verbieden, maar ik zou niet reizen”.