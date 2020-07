6 redenen waarom huisdieren goed zijn voor je gezondheid

Een huisdier heb je voornamelijk voor je eigen plezier: lekker het bos in met je labrador of even knuffelen met poezemans, het maakt een grijze dag weer zonnig. Maar wist je dat je huisdier ook goed is voor je algehele gezondheid?

Een huisdier is goed voor je hart

Hondenbezitters hebben volgens Amerikaans onderzoek een lagere bloeddruk en een gezonder cholesterol dan mensen die geen trouwe viervoeter rond hebben scharrelen. Dat zou niet enkel toe te schrijven zijn aan de extra beweging die je krijgt, omdat je je hond moet uitlaten. Je stressniveau daalt

Het aaien van een dier verlaagt je stressniveau. Je ontspant zelfs als je een dier aait zonder vacht, zoals een schildpad, blijkt uit een bescheiden experiment onder 53 proefpersonen. Je wordt socialer

Een hond moet worden uitgelaten en hondenbezitters praten tijdens het wandelen maar wat graag over hun favoriete huisdier. Het gemeenschappelijke gespreksonderwerp maakt sociaal contact een stuk gemakkelijker. Je beweegt meer

Het is logisch: een hond uitlaten zorgt voor extra lichaamsbeweging en is alleen daarom al erg gezond. Uit onderzoek blijkt dat vooral oudere hondenbezitters een veel actiever bestaan hebben dan leeftijdsgenoten die niet dagelijks drie keer een rondje doen met hun trouwe viervoeter. Je hebt minder last van allergieën

Het is al een oude theorie: wetenschappers vermoeden dat volwassenen die als kind een hond thuis hadden minder vaak een allergie hebben. De bacteriën en andere viezigheden die een hond mee in huis brengt zouden het immuunsysteem versterken. Huisdieren maken gelukkig

Een beest in huis is op allerlei vlakken goed voor de psyche. Diverse studies toonden aan dat huisdieren goed zijn voor je energieniveau en je cognitieve prestaties. Ze zouden zelfs pijnstillend werken.