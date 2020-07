Werkdruk is ziekelijk hoog: “Meer dan een miljoen Nederlanders zijn uitgeput”

De coronacrisis heeft voor veel werknemers een desastreus effect op de werkdruk. Ruim een derde geeft aan nog nooit zo’n hoge druk te hebben ervaren.

Een vijfde van de werknemers staat meer dan ooit onder druk om goed te presteren op het werk, blijkt verder uit de peiling van vakbond CNV, die Maurice de Hond uitvoerde onder 2.500 werkenden.

Ongeveer zestien procent zegt uitgeput te zijn door de hoge werkdruk als gevolg van de coronacrisis. Bij 21 procent steeg het ziekteverzuim en elf procent zit tegen een burn-out aan. Met name in de zorg en het onderwijs is de druk ongekend hoog.

“Schokkende cijfers,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin tegen het AD. “Meer dan een miljoen mensen zijn uitgeput. De coronacrisis is een ongekende aanjager van stress op de werkvloer,” vindt hij.