Opmerkelijke stijging aantal besmettingen rond Rotterdam

Het aantal nieuwe besmettingen in Nederland is voor de eerste keer sinds 25 juni boven de 100 personen gekomen. Zondag zijn er 101 nieuwe besmettingen geregistreerd, blijkt uit cijfers die het RIVM nog altijd dagelijks bijhoudt, maar niet actief naar buiten brengt.

Zaterdag was ook al sprake van een stijging van het aantal besmettingen, toen er 81 nieuwe besmettingen waren. De stijging is opmerkelijk, aangezien juist in het weekeinde er meestal minder mensen worden getest en de aantallen veelal lager zijn.

Vooral in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn er de afgelopen dagen veel besmettingen gevonden. Volgens de cijfers van het RIVM zijn er zondag in Rotterdam 30 nieuwe besmettingen gevonden.