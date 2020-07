Jonge Belgische verloor been door corona

Een achttienjarig meisje uit de buurt van het Belgische Hoei moest haar rechteronderbeen laten amputeren als gevolg van een ernstige coronabesmetting.

In maart, helemaal aan het begin van de crisis, raakt Elia besmet met Covid-19. Haar situatie wordt al snel zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moet. De artsen zien dat ze grote problemen krijgt met haar hart en leggen haar aan een hart-longmachine. Elia blijft dertien dagen in een diep coma.

Nadat haar toestand iets verbetert, ontstaan er toch complicaties. Bloedklonters in haar rechtertenen leiden ertoe dat artsen besluiten een deel van haar rechtervoet te amputeren. Ze wordt nog langer in coma gehouden. Als ze wakker wordt, denkt Elia dat het 19 maart is, een dag na haar opname. “Het was 15 april toen. Ik begreep het niet. Er waren vier corona-overlijdens in België toen ik in het ziekenhuis belandde, toen ik wakker werd waren er meer dan 4.000 doden”, verklaart ze aan de RTBF.

In totaal brengt ze 38 dagen op de intensive care door, maar daarmee is de ellende nog niet voorbij. Artsen vertellen haar dat haar hele rechteronderbeen moet worden geamputeerd. Maar het dappere meisje zit niet bij de pakken neer. Ze zet een crowdfunding op touw voor een prothese, waarmee ze in staat is om weer te gaan basketballen, haar favoriete sport. In vijf dagen tijd is er al 37.000 euro opgehaald.