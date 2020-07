Bevallen na een rondje hardlopen: “Ik wist niet dat ik zwanger was”

Nietsvermoedend liep Charlotte een rondje hard door Amsterdam. Toen ze thuiskwam had ze buikpijn. Niet lang daarna beviel ze van haar dochtertje. Ze had geen idee dat ze zwanger was.

De Britse Charlotte Wheeler-Smits dacht dat ze gewoon wat onschuldige darmklachten had. “Ik liep de trap op, zo’n steile Nederlandse trap, toen ik dacht: ik moet naar het toilet vanwege een opgeblazen gevoel”, vertelt ze in het Britse tv-programma Good Morning Britain. “Tot ik een stukje navelstreng voelde. Toen wist ik dat er wat anders aan de hand was.”

Ze had geen dikke buik en was al die tijd gewoon ongesteld geworden. Ze belde haar vriend Dominic en daarna een ambulance. “Ik begreep wat ik moest doen en begon te persen”, vertelt Charlotte. “Mijn instinct nam het over. En toen was ze er.” Evelyn Rose werd op de gang geboren.

Een wonder

Het meisje moest wel direct naar het ziekenhuis, vanwege ademhalingsproblemen. Kinderarts Sophie van der Schoor van het OLVG-ziekenhuis: “We moesten haar helpen met ademen. Ze heeft een aantal dagen koeltherapie gekregen om de schade aan de hersenen door het zuurstoftekort te beperken. Na een week kwam ze terug bij ons en het was een wonder, het is echt een sterk meisje. Ze ademt nu zelf.”

Bevallen zonder te weten dat je zwanger bent, komt vaker voor. Volgens Jan Nijhuis, hoofd van de afdeling Gynaecologie in het Maastricht UMC, maakt elk groot ziekenhuis in Nederland het jaarlijks een of twee keer mee. Twee jaar geleden zei hij daarover tegen RTL Nieuws: “Dit komt in de beste families voor. Het is iets van alle tijden en heeft niets met opleidingsniveau te maken.”