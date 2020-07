’55 procent Nederlandse 30-plusvrouwen trots op uiterlijk’

Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen is trots op haar uiterlijk. Dat stelt vrouwenblad LINDA op basis van een enquête onder 12.906 vrouwen.

Linda.nl onderzocht hoe blij lezers zijn met hun uiterlijk. Vinden ze hun lichaam mooi? Denken ze positief over zichzelf?

Op de stelling 'ik ben trots op mijn uiterlijk' zegt meer dan de helft van alle respondenten 'ja'. Leeftijd speelt niet echt een rol: 58 procent van de 18- tot 30-jarige vrouwen is trots op haar uiterlijk en 55 procent van de 30-plussers.

Gelijke percentages

38 procent van alle respondenten beoordeelt haar uiterlijk met een 7 en 28 procent met een 8. De percentages zijn min of meer gelijk voor dertigplussers en dertigminners. 8 procent van de vrouwen geeft haar uiterlijk een 5 of lager.

Op de nieuwe cover van Linda poseert Linda de Mol in bikini. De oprichter van het gelijknamige magazine doet dat naar eigen zeggen om een statement te maken over 'bodypositivity'. Volgens onderzoek van het blad staat driekwart van de moeders nooit op eigen vakantiefoto's, uit onzekerheid over het eigen uiterlijk.

Uit de gehouden enquête komt naar voren dat een op de drie vrouwen meer zelfvertrouwen krijgt door de 'bodypositivitybeweging'. 33 procent voelt zich er beter door, voor 63 procent van de respondenten is de trend niet van invloed, een kleine minderheid (4 procent) geeft aan dat haar zelfvertrouwen juist afneemt door bodypositivity.