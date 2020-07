Opvallend: Het aantal vroeggeboorten daalde tijdens de lockdown

Een opmerkelijk gevolg van de lockdown is dat het aantal te vroeg geboren baby’s behoorlijk is afgenomen. Denemarken en Ierland maakten er als eerste melding van, maar ook in andere landen zagen artsen dat er minder premature baby’s ter wereld kwamen. Daarover schrijft The New York Times.

Het Nederlandse Eramsus MC merkte eveneens een lichte daling, weet de Amerikaanse krant te melden. Beroepsvereniging NVK zegt tegen de NOS dat ook kinderartsen in andere ziekenhuizen voorzichtig signaleren dat er minder baby’s te vroeg worden geboren.

Ierse en Deense artsen merkten dat er tijdens de lockdown in hun ziekenhuizen 90 procent minder baby’s jonger dan 28 weken ter wereld kwamen. Een Canadees ziekenhuis zag een daling van 50 procent. In een Amerikaans ziekenhuis was er een afname van 20 procent, maar in sommige andere ziekenhuizen was er weer helemaal geen sprake van een daling van het aantal vroeggeboorten.

Minder stress

De krant speculeert dat de daling te maken heeft met minder stress bij de moeder. Het thuiswerken zou voor meer rust zorgen en meer slaap. Ook was er door de lockdown minder kans op besmetting van infecties die de bevalling kunnen beïnvloeden en was er minder luchtvervuiling.