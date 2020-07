Hoe één café van Hillegom een brandhaard maakte

23 mensen liepen op één avond een corona-infectie op in café De Kleine Beurs in Hillegom. De lokale uitbraak van het coronavirus die daardoor ontstond, is veel groter geworden dan in eerste instantie werd gedacht. De 23 mensen die het coronavirus opliepen, hebben mogelijk ‘enkele honderden’ anderen besmet. Daarvoor vreest directeur Sjaak de Gouw van de GGD Hollands Midden. GGD Hollands Midden brengt nu in beeld hoeveel mensen besmet zijn. ,,Wie in een zorginstelling werkt of op een bedrijfsborrel is geweest, kan een hoop mensen besmet hebben. Als je het gemiddeld over tien tot vijftien mensen per patiënt hebt, dan hebben we het in totaal over enkele honderden besmettingen’’, aldus De Gouw

Er wordt opgeroepen om je gezondheid extra goed in de gaten te houden als je tussen 8 juli en 16 juli in de Kleine Beurs bent geweest.