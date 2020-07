Snelle stofwisseling bestaat toch: waarom de een minder snel aankomt dan de ander

Waar de een achteloos bitterbal na borrelnoot in zijn mond stopt en geen grammetje aankomt, hoeft de ander maar naar een vette hap te kijken of zijn broek gaat al niet meer dicht. Dat heeft alles met je stofwisseling te maken, zegt diëtiste Isabelle Heyens in het AD.

Rustmetabolisme

Meer precies: het rustmetabolisme, oftewel de hoeveelheid calorieën die je verbrandt in rusttoestand. ,,Mannen hebben bijvoorbeeld een hoger rustmetabolisme dan vrouwen, omdat ze meer spierweefsel hebben,” aldus Heyens. “Spierweefsel verbruikt meer kilocalorieën dan vetweefsel. Ook heeft de hormoonhuishouding invloed op de stofwisseling. Leeftijd speelt eveneens een belangrijke rol: jonge cellen vernieuwen zich sneller en daar is meer energie voor nodig. Naarmate we ouder worden neemt het spierweefsel af en zal onze stofwisseling een tikje trager gaan werken. Dit gebeurt echter zo geleidelijk dat je dat niet merkt.”

Sporten

Het rustmetabolisme verschilt van persoon tot persoon. Maar of je daar nu geluk of pech mee hebt, er is maar één manier om op gewicht te blijven: zorgen dat je meer calorieën verbrandt dan dat je binnenkrijgt. Spieren helpen daarbij. ,,Spiermassa verbrandt meer energie dan vet, ook in rusttoestand.” Krachttraining is dus nuttig, maar cardio ook, vanwege de calorieën die je na de training nog extra verbrandt.

Koolhydraten overslaan, heel veel groene thee drinken of chilipepers eten, het helpt je allemaal niets. “Het wetenschappelijk bewijs hiervoor is heel beperkt,” aldus de diëtist. Er zijn vooralsnog geen voedingsmiddelen bekend die echt je metabolisme verhogen.

Gewoon sporten dus. En niet te veel eten.