Studie: met deze drie dingen kun je uitbraak coronavirus voorkomen

Europa wacht met angst en beven af of de vele ‘brandhaardjes’ uitmonden in een tweede coronagolf. Veel hangt af van de mate waarin de bevolking zich aan de coronamaatregelen houdt. Dat is niet ingewikkeld. Nederlandse onderzoekers stellen dat er slechts drie dingen nodig zijn.

Handen wassen, mondkapjes dragen en afstand houden, daar is al veel leed mee te voorkomen, zo blijkt uit een model van de Universiteit Utrecht. “Een grote epidemie kan worden voorkomen als de effectiviteit van deze maatregelen 50 procent of meer bedraagt,” schrijven de onderzoekers in vakblad PLoS Medicine.

“Bovendien kun je het effect van de maatregelen bij elkaar optellen. In de praktijk betekent dit dat Covid-19 geen grote uitbraak zal veroorzaken in een land waar 90 procent van de bevolking vaak de handen wast en de afstandsregels voor 25 procent effectief zijn.” Afstand houden is nooit voor 100 procent mogelijk, omdat mensen bij elkaar in huis wonen. Niet voor niets vinden de meeste besmettingen momenteel thuis plaats. Kleine uitbraken kunnen er dus altijd zijn.

De auteurs vinden dat overheden mensen beter moeten uitleggen hoe het virus zich verspreidt en waarom de drie maatregelen – handen wassen, mondkapjes dragen en afstand houden – dus zo belangrijk zijn.