Grapperhaus: ‘Opleving is stroomstoot dat we ons weer beter aan de regels moeten houden’

Namens de regering roept de minister van justitie op om de regels na te leven. Te drukke stranden, winkelstraten of parken kunnen leiden tot lokale verstrengingen. Maar Grapperhaus hoopt voorlopig dat de Nederlandse bevolking weer preciezer wordt.

“Die anderhalvemeter regel moet je na leven. Daar moeten we geen concessies op doen.”

“We sluiten lokale maatregelen niet uit; misschien is het regionaal nodig. Maar laten we hopen dat we het niet landelijk hoeven te doen. Dat zou zonden zijn, want we zijn zover gekomen. Het virus is nog onder ons; het is een dodelijk virus. Dat moeten we niet door verslapping in gevaar brengen.”