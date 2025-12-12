Tegenslag is goed voor je. Als iemand (behapbare) tegenslag heeft is er een dikke kans dat hij of zij daar op termijn een gelukkiger, steviger, onafhankelijker mens van wrodt.

dankzij het vermogen om een paar terugkerende levensuitdagingen onder ogen te zien. Wie erin slaagt die ervaringen te integreren, komt er meestal sterker, realistischer én milder voor zichzelf uit. Psychologen zijn het erover eens: veerkracht ontstaat niet ondanks tegenslag, maar juisthet vermogen om een paar terugkerende levensuitdagingen onder ogen te zien. Wie erin slaagt die ervaringen te integreren, komt er meestal sterker, realistischer én milder voor zichzelf uit.

Wat veerkrachtigen anders doen

Psychotherapeut Vikki Stark vat het kernachtig samen: veerkrachtige mensen weten dat lijden bij het leven hoort en vragen niet “waarom ik?”, maar eerder “waarom niet ik?”. Dat perspectief haalt je uit de slachtofferrol en maakt ruimte om actief te zoeken naar wat nog wél kan.

Zeven terugkerende beproevingen

Uit psychologisch onderzoek komt naar voren dat veerkracht zich vooral vormt rond een handvol grote uitdagingen.