AI-gadgets zijn nu waardeloos – maar dat gaat snel veranderen

AI-gadgets zijn voorlopig vooral dure speeltjes, maar de eerste generatie mislukte apparaten zegt weinig over wat er de komende jaren op ons gezicht en om onze pols verschijnt. De weg naar écht nuttige AI-hardware wordt geplaveid met flops. Maar daarna wordt het spannend en leuk.

De eerste AI-golf: veel hype, weinig nut

2024 leverde een reeks spektakelstukken op die vooral als waarschuwing de geschiedenis in gaan. De Humane AI Pin en de Rabbit R1 werden door techmedia tot de grootste hardwaremislukkingen van het jaar gerekend, omdat ze traag, onbetrouwbaar en praktisch overbodig bleken naast de smartphone. Een jaar na lancering gebruikt volgens The Verge op elk moment nog maar rond de 5.000 mensen de Rabbit R1, terwijl er meer dan 100.000 zijn verkocht.

Ook slimme brillen en pendants hadden last van datzelfde probleem: indrukwekkende demofilmpjes, matige prestaties in het dagelijks leven. Recensenten klaagden over oververhitting, korte batterijduur en AI-assistenten die regelmatig onzin uitkraamden. De kloof tussen belofte en praktijk werd pijnlijk zichtbaar.​

Toch liggen hier de bouwstenen van de toekomst

Wie alleen naar die mislukkingen kijkt, mist het andere verhaal: sommige AI-gadgets beginnen wel degelijk te landen. De Ray‑Ban Meta Smart Glasses worden in de VS al omschreven als een “verrassend bruikbare” bril om foto’s te maken, muziek te luisteren en handsfree te bellen, zonder dat je een VR-helm hoeft op te zetten. Volgens de Wall Street Journal laten de nieuwste prototypes zelfs zien hoe “droombrillen” eruit kunnen zien: licht, normaal ogend en met een assistent die meeluistert en meekijkt.

Daar komt bij dat de hardware razendsnel verbetert. Draagbare AI krijgt krachtigere chips, efficiëntere batterijen en betere microfoons en camera’s, terwijl de modellen zelf slimmer en zuiniger worden. Nu voelt een AI-pin nog als een beta‑product, maar dezelfde technologie in een volgende generatie bril of oortje kan ineens wél onmisbaar zijn.

Van flop naar onmisbaar hulpmiddel

De geschiedenis van tech herhaalt zich. Van de eerste smartphones tot smartwatches: de eerste versies waren log, duur en beperkt, de doorbraak kwam pas bij generatie drie of vier. Het ligt voor de hand dat AI-gadgets hetzelfde pad volgen, zeker nu grote spelers als Meta, Apple en Google miljarden investeren in een nieuw persoonlijk device naast of zelfs in plaats van de telefoon.

De vraag is dus minder óf AI-gadgets belangrijk worden, maar welke vorm overblijft: bril, oordopjes, horloge, pin of iets wat nog niet is bedacht. De huidige mislukte speeltjes zijn vooral dure prototypes waar de rest van ons later van gaat profiteren.