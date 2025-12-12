ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AI-gadgets zijn nu waardeloos – maar dat gaat snel veranderen

Tech, AI, auto
door Nina van der Linden
vrijdag, 12 december 2025 om 19:03
im-07043757
AI-gadgets zijn voorlopig vooral dure speeltjes, maar de eerste generatie mislukte apparaten zegt weinig over wat er de komende jaren op ons gezicht en om onze pols verschijnt. De weg naar écht nuttige AI-hardware wordt geplaveid met flops. Maar daarna wordt het spannend en leuk.
De eerste AI-golf: veel hype, weinig nut
2024 leverde een reeks spektakelstukken op die vooral als waarschuwing de geschiedenis in gaan. De Humane AI Pin en de Rabbit R1 werden door techmedia tot de grootste hardwaremislukkingen van het jaar gerekend, omdat ze traag, onbetrouwbaar en praktisch overbodig bleken naast de smartphone. Een jaar na lancering gebruikt volgens The Verge op elk moment nog maar rond de 5.000 mensen de Rabbit R1, terwijl er meer dan 100.000 zijn verkocht.
Ook slimme brillen en pendants hadden last van datzelfde probleem: indrukwekkende demofilmpjes, matige prestaties in het dagelijks leven. Recensenten klaagden over oververhitting, korte batterijduur en AI-assistenten die regelmatig onzin uitkraamden. De kloof tussen belofte en praktijk werd pijnlijk zichtbaar.​
Toch liggen hier de bouwstenen van de toekomst
Wie alleen naar die mislukkingen kijkt, mist het andere verhaal: sommige AI-gadgets beginnen wel degelijk te landen. De Ray‑Ban Meta Smart Glasses worden in de VS al omschreven als een “verrassend bruikbare” bril om foto’s te maken, muziek te luisteren en handsfree te bellen, zonder dat je een VR-helm hoeft op te zetten. Volgens de Wall Street Journal laten de nieuwste prototypes zelfs zien hoe “droombrillen” eruit kunnen zien: licht, normaal ogend en met een assistent die meeluistert en meekijkt.
Daar komt bij dat de hardware razendsnel verbetert. Draagbare AI krijgt krachtigere chips, efficiëntere batterijen en betere microfoons en camera’s, terwijl de modellen zelf slimmer en zuiniger worden. Nu voelt een AI-pin nog als een beta‑product, maar dezelfde technologie in een volgende generatie bril of oortje kan ineens wél onmisbaar zijn.
Van flop naar onmisbaar hulpmiddel
De geschiedenis van tech herhaalt zich. Van de eerste smartphones tot smartwatches: de eerste versies waren log, duur en beperkt, de doorbraak kwam pas bij generatie drie of vier. Het ligt voor de hand dat AI-gadgets hetzelfde pad volgen, zeker nu grote spelers als Meta, Apple en Google miljarden investeren in een nieuw persoonlijk device naast of zelfs in plaats van de telefoon.
De vraag is dus minder óf AI-gadgets belangrijk worden, maar welke vorm overblijft: bril, oordopjes, horloge, pin of iets wat nog niet is bedacht. De huidige mislukte speeltjes zijn vooral dure prototypes waar de rest van ons later van gaat profiteren.

Lees ook

Google ontwikkelt AI die continu blijft bijlerenGoogle ontwikkelt AI die continu blijft bijleren
Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagtHoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt
Zien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloperZien: Humanoïde robot rent en wendt als een volleerd hardloper
AI-chatbots kunnen kiezers beïnvloeden, zelfs als ze weten dat die dat proberenAI-chatbots kunnen kiezers beïnvloeden, zelfs als ze weten dat die dat proberen
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

254436756_l

Gevreesd 'poepvirus' is met een opmars bezig

image-2016-09-13-4-770x497

Belgen zijn Nederlandse tanktoeristen spuugzat en komen met maatregel

Loading