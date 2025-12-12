Paar glazen wijn per week? Zelfs dat verhoogt je risico op kanker

Een Amerikaanse studie brengt opnieuw slecht nieuws voor iedereen die graag een wijntje drinkt: zelfs matig alcoholgebruik verhoogt je risico op kanker. En dat risico is groter dan veel mensen denken.

De onderzoekers hebben voor dit onderzoek 62 studies geanalyseerd die tussen 2015 en 2025 zijn gepubliceerd. Ze keken meer bepaald naar het verband tussen alcoholgebruik en kanker bij Amerikaanse volwassenen. De conclusie: alcohol is een bewezen kankerverwekkende stof, net als asbest of sigarettenrook.

De kankersoorten die het sterkst verband houden met alcohol zijn borstkanker, darmkanker en leverkanker. Maar ook tumoren in de mond, keel, slokdarm en maag komen vaker voor bij mensen die regelmatig drinken.

Hoe doet alcohol dit?

Je lichaam breekt alcohol af in je lever. Daarbij ontstaat een stof genaamd acetaldehyde en die is behoorlijk agressief. Acetaldehyde beschadigt je DNA en verstoort de normale werking van je cellen. Je lichaam kan dat wel herstellen, maar hoe vaker je drinkt, hoe vaker die schade optreedt. En op een gegeven moment gaat er iets mis bij dat herstel. Dan kan een cel zich ongecontroleerd gaan delen en ontstaat kanker.

Bij vrouwen speelt nog iets anders mee. Alcohol verhoogt de hoeveelheid oestrogeen in het bloed en een overvloed aan dat hormoon kan borstkanker aanwakkeren.

Niet alleen voor zware drinkers

Het vervelende nieuws is dat je geen alcoholist hoeft te zijn om risico te lopen. De studie toont een duidelijke lijn: hoe meer je drinkt, hoe hoger het risico. Ook wie dagelijks een of twee glazen drinkt, loopt al meer risico dan iemand die alleen in het weekend een drankje pakt en die persoon loopt op zijn of haar beurt een hoger risico dan iemand die nooit drinkt.

Dat betekent overigens niet dat één glaasje champagne op een verjaardag direct gevaarlijk is. Het gaat vooral om het patroon. Regelmatig drinken, ook al zijn het kleine hoeveelheden, geeft je lichaam minder tijd om te herstellen.

Sommige mensen lopen extra risico

De studie laat ook zien dat niet iedereen hetzelfde risico loopt. Roken en drinken samen is een bijzonder slechte combinatie. De schadelijke effecten versterken elkaar, waardoor het risico op mond- en keelkanker fors toeneemt.

Ook mensen met overgewicht of diabetes lopen extra gevaar, vooral voor leverkanker. En sommige bevolkingsgroepen zijn genetisch gevoeliger voor de schadelijke effecten van alcohol. Bepaalde mensen van Aziatische afkomst hebben bijvoorbeeld een gen dat alcohol minder goed afbreekt, waardoor de schadelijke stoffen langer in het lichaam blijven.