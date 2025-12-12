ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe foto's van Epstein, Trump en meisjes, veel meisjs

Beroemd
door Gerard Driehuis
vrijdag, 12 december 2025 om 16:44
_0384fc8b-ae13-416f-97b5-dd22a6b935e9
Een nieuwe reeks foto's, vrijgegeven door het Congres, toont Jeffrey Epstein met invloedrijke figuren zoals president Trump en Bill Clinton, Bill Gates, Richard Branson en Andrew Mountbatten-Windsor.
De nooit eerder vertoonde beelden werden door de nabestaanden van Epstein gedeeld met de toezichtscommissie van het Huis van Afgevaardigden, voorafgaand aan de publicatie van de zogenaamde "Epstein-dossiers", die volgens de opdracht van het Amerikaanse ministerie van Justitie uiterlijk aanstaande donderdag openbaar gemaakt moeten worden.
Veel van de mannen zijn eerder in verband gebracht met Epstein, hoewel de foto's mogelijk nieuw licht werpen op de omvang van die relaties. Ze zijn niet beschuldigd van enig wangedrag.
_91ec4601-3925-4cb1-936a-7890679b28c4
_6c571958-73ad-4a0a-91e3-597c3dbcd849
_233fed11-b5f5-4726-a9af-a0d1013e5dc2
Met Steve Bannon
_60040e48-98a2-4651-a3c7-7e87c01220df
_e4f134be-1b70-4890-b1dd-875fe1d5fd1a
Bill Gates en v/h Prince of York
_fccbc3da-56fc-4df3-a8cf-8f5b2f66a769
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

193627675_l

Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Loading