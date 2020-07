Waarom vrouwen vaker een auto-immuunziekte krijgen

Shorttrackster Lara van Ruijven overleed geheel onverwacht aan een auto-immuunziekte. Bij een dergelijke ziekte valt je immuunsysteem gezonde cellen in je lichaam aan. Dat hoeft niet dodelijk te zijn, maar het kan dus wel.

Je immuunsysteem valt normaal gesproken ziekmakers als bacteriën en virussen aan, zodat je weer gezond wordt, legt RTL Nieuws uit in een video. Het kan gebeuren dat je immuunsysteem door gaat met aanvallen, terwijl alle ziekmakers al uit je lichaam zijn. Dan zijn er alleen nog gezonde cellen over om te vernietigen. Je immuunsysteem valt dan dus eigenlijk je eigen lichaam aan. Het stopt daar pas mee als ook al je organen helemaal vernietigd zijn.

Diabetes

Er bestaan wel honderd verschillende auto-immuunziekten. Die zijn lang niet allemaal dodelijk. Over de meeste ziekten is weinig bekend. Wel weten we meer over de ziekte van Crohn, reuma en diabetes type 1. Het verschil is dat bij deze aandoeningen je immuunsysteem enkel een specifiek deel van je lichaam aanvalt. Inmiddels is er ook een behandeling voor. Voor andere auto-immuunziekten zijn afweeronderdrukkende medicijnen beschikbaar, maar die werken lang niet altijd goed.

Vrouwen

Iedereen heeft kans om een auto-immuunziekte te krijgen. Naar mate je ouder wordt, neemt het risico toe. Ook vrouwen hebben meer kans, omdat hun immuunsysteem beter werkt. Vrouwen zijn beter in staat om ziekmakers te vernietigen dan mannen, maar hun immuunsysteem doodt vervolgens gezonde cellen ook sneller.