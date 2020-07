Belangrijke Amerikaanse expert: “Het coronavirus gaat niet verdwijnen”

We gaan nooit van het coronavirus afkomen, denkt de Amerikaanse infectieziektenexpert Michael Osterholm. Bij CNN vergelijkt hij Covid-19 met hiv: we kunnen het virus wel onder controle krijgen, maar het zal nooit helemaal verdwijnen.

Osterholm is directeur van het onderzoeksinstituut voor infectieziekten van de universiteit van Minnesota. “Totdat we een manier weten om het virus terug te dringen tot een heel, heel laag niveau kunnen we niet veel meer doen dan proberen deze voortwoekerende bosbrand uit te trappen,” zegt Osterholm, een dag nadat de bekende Amerikaanse viroloog en adviseur van Trump, Anthony Fauci, ook al zei dat hij niet verwachtte dat ‘we het virus kunnen uitroeien’.

Vaccin

Osterholm denkt ook dat we al blij moeten zijn met een vaccin dat slechts tijdelijk werkt tegen Covid-19. “Het beste waar we op kunnen hopen is een vaccin dat de meesten van ons minstens enkele maanden beschermt en wellicht geen jaren. De volgende generatie vaccins kan mogelijk meer doen met het immuunsysteem dan de huidige exemplaren. Maar dat is voor de verre toekomst en gaat ons nu niet helpen,” klinkt het somber.