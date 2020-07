Duitse studie: “Honden kunnen heel eenvoudig coronavirus opsporen”

Honden kunnen mensen herkennen die besmet zijn met het coronvirus. Al na enkele dagen training weten ze de besmette van de virusvrije persoon te onderscheiden.

Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse universiteit van Hannover. In samenwerking met het leger trainden de wetenschappers een week lang acht honden van de Duitse strijdkrachten.

Het lukte de dieren daarna om aan de hand van speeksel in 94 procent van de gevallen correct te voorspellen wie besmet was met het virus. “Vermoedelijk komt dit, doordat de stofwisseling in de lichamen van zieke mensen compleet verandert”, zegt een van de wetenschappers.

De honden moesten duizend proefmonsters correct identificeren. Hun baasjes noch de onderzoekers wisten welke stalen besmet waren en welke niet. De dieren konden in verreweg de meeste gevallen achterhalen welke staal het coronavirus bevatte.

De onderzoekers denken dat honden in de toekomst kunnen helpen bij de opsporing van het virus, bijvoorbeeld bij grensovergangen.