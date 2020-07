Actuele kaart: kijk zelf waar je wel of niet heen kunt op vakantie

Een vakantiebestemming kiezen is een hachelijke zaak, daar kunnen de vakantiegangers in Kroatië over meepraten.

Je kunt zelf onderzoeken hoe het is in de regio waar je naar toe wilt gaan op de nieuwe coronakaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De kaart wordt voortdurend actueel gehouden.

De kaart beperkt zich tot Europa. Dus als je denkt dat dit een mooi moment is voor een verre reis moet je elders zoeken.

De kaart hieronder is actueel en wordt voortdurend actueel gehouden. Maar je kunt ook zelf naar de site van ECDC