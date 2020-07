Werkt je zelfgemaakte mondkapje? Zo test je het heel eenvoudig zelf

Als je een bus of trein in wil, moet je een mondkapje op. Dat mag ook een zelfgemaakt exemplaar zijn, zolang het je neus en mond maar bedekt. Maar hoeveel slechter is zo’n lapje stof voor je mond in vergelijking met een serieuzer mondmasker? Je kunt het testen met een kaars.

Neem de goedkope mondkapjes die bijvoorbeeld bij de Hema te koop zijn (10 stuks voor ongeveer 6 euro). Doe er eentje voor en probeer een kaars uit te blazen. Als het mondkapje werkt dan blijft je adem grotendeels achter de stof en gaat de kaars dus niet uit. Dit kun je ook proberen met een zelfgemaakt mondkapje, met een bandana of gewoon een sjaal.

In onderstaande video is te zien welke wel werken en welke niet.