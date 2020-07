Een aantal leden van een kaartclub die in de Syrisch-orthodoxe Sint Kuryakos kerk in Enschede samenkomt, zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de Tubantia. De kaartclub heeft nauwe banden met de kerk, zoals in de Syrisch-orthodoxe gemeenschap alles nauwe banden heeft met de kerk. De kerkgemeenschap heeft in overleg met de GGD daarom besloten alle drie kerkgebouwen in Twente twee weken te sluiten